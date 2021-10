La Chine est un partenaire « très fiable » de la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié, mercredi, la Chine de partenaire « très fiable » de la Russie.

« La Chine est notre plus grand partenaire commercial et économique (…) Le chiffre d’affaires commercial entre la Russie et la Chine augmente et dépassera les 100 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année« , a-t-il indiqué lors de la session annuelle de questions-réponses organisée à l’occasion de la Semaine de l’énergie en Russie.

Le commerce sino-russe devrait atteindre un niveau « record » d’ici la fin de l’année, malgré le ralentissement économique mondial, s’est félicité M. Poutine, notant que la Chine demeure un marché énorme avec une demande croissante au niveau de l’économie et des consommateurs, ainsi qu’un partenaire stratégique sur un certain nombre de grands sujets.

Le chef d’État russe a également souligné l’existence d’une coopération énergétique positive entre Moscou et Pékin, notamment sur l’un des plus grands projets de gaz naturel liquéfié en Russie.

( Avec MAP )