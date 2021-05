La CMR se conforme à la loi sur la simplification des procédures administratives

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a annoncé, mardi, qu’elle est désormais conforme à la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, visant à instaurer un climat de confiance entre l’Administration et ses usagers.

Ainsi et suite à la publication de la circulaire du ministre de l’Intérieur N°D-2794 en date du 21 avril 2021, la CMR déclare que ses services n’exigent plus la certification conforme des pièces requises, la légalisation de la signature sur les documents et la production de plus d’une copie des pièces des dossiers, indique la Caisse dans un communiqué.

Également, les usagers de la CMR ne sont plus tenus de produire une attestation de vie, une attestation de non remariage, une attestation de célibat, une attestation de non emploi, une attestation de prise en charge familiale ainsi qu’une attestation de continuité de mariage.

Ces documents, poursuit la même source, sont remplacés par une déclaration sur l’honneur des demandeurs de prestations.

Par ailleurs, la CMR a mis à jour la liste des pièces à fournir par prestation sur son portail www.cmr.gov.ma .

Dans une volonté de transparence, la CMR diffusera incessamment, à travers ses différents canaux de communication, une charte des services décrivant ses engagements concernant le délai requis pour le traitement de l’ensemble de ses prestations, conclut le communiqué.

