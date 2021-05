La CNSS organise un concours de recrutement pour 2021  

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a annoncé l’organisation d’un concours au titre de l’année 2021 pour le recrutement de 621 postes.

La CNSS recrute, pour 2021, 541 Techniciens Spécialisés Bac+2, 50 Cadres Bac+3, 28 Cadres Supérieurs Bac+5, un Cadre Juriste Bac+3 et un Cadre Juriste Bac+5. Les dossiers de candidature doivent parvenir à la DRH de la CNSS au plus tard le 07 juin 2021, informe la CNSS, soulignant que les formulaires de candidature doivent être enregistrés impérativement et uniquement sur le lien informatique : www.expertshumancapital.com/recrutement2021 ou sur expertshumancapital.org au plus tard le 31/05/2021 à minuit, date de validation en ligne faisant foi.

L’établissement d’assurance des services de protection sociale a annoncé, également, que pour les candidat(es) ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation, d’ancien militaire ou d’ancien combattant doivent transmettre leurs dossiers de candidature par le biais de la Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens Combattants, accompagnés d’une attestation justifiant cette qualité.

Voici le rétroplanning de l’opération de recrutement CNSS 2021 :

Plus d’informations sont disponibles sur le site de la CNSS et de l’emploi public.