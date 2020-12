La coalition détruit un drone houthi lancé vers l’Arabie saoudite

La Coalition pour soutenir la légitimité au Yémen a annoncé lundi avoir intercepté et détruit un drone piégé lancé par les Houthis vers le sud de l’Arabie saoudite.

Les forces conjointes de la coalition “ont réussi ce soir (lundi) à intercepter et à détruire un drone piégé lancé par la milice terroriste Houthie de manière systématique et intentionnelle pour cibler des installations civiles et des citoyens dans la région du Sud”, a déclaré le porte-parole des forces de la coalition, le Général de Brigade Turki Al-Maliki.

Les miliciens houthies ont récemment intensifié l’utilisation des drones piégés et de reconnaissance, qui seraient, selon le Comité d’experts des Nations Unies, assemblés à partir de composants en provenance de sources externes et expédiés au Yémen.

Le Yémen est en proie, depuis six années, à une guerre entre les forces pro-gouvernementales et les miliciens houthis soutenus par l’Iran, et qui contrôlent plusieurs gouvernorats du pays dont Sanaa depuis septembre 2014.

Depuis mars 2015, une coalition militaire arabe dirigée par l’Arabie saoudite soutient les forces gouvernementales face aux Houthis, dans une guerre qui a provoqué, d’après l’Onu, une “grave crise humanitaire”.

( Avec MAP )