La collection Sembura et ses publications littéraires présentées à l’Académie du Royaume du Maroc

La collection Sembura créée en janvier 2021 et dirigée par docteure Rabiaa Marhouch, présente la première livraison de son catalogue littéraire.

Cette collection s’inscrit dans la continuité du travail des universitaires vivant dans les Grands Lacs africains et d’intellectuels africains de la diaspora africaine qui se sont impliqués dans un projet éducatif, créatif et fédérateur depuis 2010, celui de « Sembura, ferment littéraire ».

En une dizaine d’années, des ateliers d’écriture à Bujumbura, Bukavu et Kigali, regroupant en priorité des jeunes, se sont ainsi imposés comme le levain privilégié pour une paix durable dans une partie martyrisée de notre continent où a eu lieu, en 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda et d’autres drames en cascade.

L’Académie du Royaume du Maroc accueille, le mercredi 17 novembre 2021, dans le cadre prestigieux de son institution, cet événement culturel panafricain qui va rassembler les figures de ce projet éditorial novateur : initiateurs et partenaires de la collection Sembura, universitaires et écrivains de la région des Grands Lacs africains et intellectuels venus de divers horizons.

→ Lire aussi : L’association Yerma Gnaoua et la SNRT célèbrent l’inscription des Gnaoua sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO

Cet événement, organisé en collaboration avec la maison d’édition « Les croisées des chemins », sera l’occasion de présenter deux ouvrages publiés en ce mois de novembre 2021 :

Un livre collectif intitulé Qu’est-ce que l’Afrique ? Réflexions et perspectives sur le continent africain, au sujet duquel le professeur Abdeljalil Lahjomri écrit dans sa préface : « Nommer l’Afrique est en effet le projet auquel ont contribué les vingt-et-un auteurs réunis dans ce livre. Cette tâche intellectuelle paraît simple, mais quiconque est appelé à parler de l’Afrique a tout à coup l’impression de manquer de mots, d’air, de souffle. Il me plairait beaucoup que ce livre suscite d’autres contributions, car il contient un sujet à l’inestimable fécondité. »

intitulé Qu’est-ce que l’Afrique ? Réflexions et perspectives sur le continent africain, au sujet duquel le professeur Abdeljalil Lahjomri écrit dans sa préface : « Nommer l’Afrique est en effet le projet auquel ont contribué les vingt-et-un auteurs réunis dans ce livre. Cette tâche intellectuelle paraît simple, mais quiconque est appelé à parler de l’Afrique a tout à coup l’impression de manquer de mots, d’air, de souffle. Il me plairait beaucoup que ce livre suscite d’autres contributions, car il contient un sujet à l’inestimable fécondité. » Un romande l’universitaire et écrivain burundais Juvénal Ngorwanubusa, intitulé Je fête donc je suis, où l’auteur présente une société hésitant entre tradition et modernité.

Les 22 intellectuels qui ont participé à cet ouvrage sont des hommes et des femmes vivant en Afrique ou issus de la diaspora africaine. On y trouve également des auteurs européens, comme Eugène Ebodé, qui a dirigé cet ouvrage avec Rabiaa Marouch,

Trois anthologies pour « Renaître ensemble »

De l’essai à la fiction, la collection Sembura comprend également des anthologies littéraires réalisées dans la région des Grands Lacs africains (Burundi, République démocratique du Congo et Rwanda) par des passionnés de littérature vue comme un vecteur du rayonnement individuel et de la concorde régionale et publiées dans l’optique de « Renaître ensemble ».