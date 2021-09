La commission européenne souligne l’impératif de préserver le partenariat avec le Maroc

La Commission européenne a souligné, mercredi, l’impératif de préserver le partenariat avec le Maroc. “En contact avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita après les arrêts rendus par le tribunal de l’Union européenne aujourd’hui.

Je souligne que le Partenariat avec le Maroc est parmi les plus forts de l’UE dans voisinage Sud”, a affirmé dans un tweet le commissaire européen au Voisinage Oliver Varhelyi. “Il est important de preserver ce partenariat, le consolider et le développer avec la confiance et le respect mutuels”, a ajouté le commissaire européen.

Le tribunal de l’Union européenne a rendu, mercredi, son jugement en première instance concernant le recours en annulation des décisions du Conseil européen au sujet des accords agricole et de pêche avec le Maroc.

Dans une déclaration conjointe suite à cette décision, le Maroc et l’UE ont affirmé qu’ils resteront pleinement mobilisés pour continuer leur coopération bilatérale et unis pour défendre la sécurité juridique de leurs accords de partenariat.

( Avec MAP )