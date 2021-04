La commune de Tanger numérise la réception des autorisations à caractère économique

La commune de Tanger a entièrement numérisé, à compter du 1er avril, la réception des autorisations à caractère économique.

La commune de Tanger a souligné, dans un communiqué, avoir commencé à utiliser la plateforme numérique interactive de dépôt et de traitement des demandes, et de délivrance des autorisations liées aux activités à caractère économique, annonçant l’arrêt, à partir de cette date, de la réception des dossiers papiers pour la demande de ces autorisations, ainsi que leur traitement au sein des services de la commune et de ses arrondissements.

Cette décision intervient en application des Hautes orientations royales relatives à l’utilisation des technologies modernes dans l’administration marocaine et à l’amélioration de la qualité de ses prestations, et sur la base de la décision du gouverneur n°345 du 18 mars 2021 sur l’utilisation de la plateforme numérique interactive “Rokhas.ma” pour le dépôt, le traitement des demandes et la délivrance des autorisations des activités à caractère économique.

Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et à éviter tout déplacement, dépôt ou traitement physique des dossiers, a également pour but de mettre en oeuvre les procédures de gestion immatérielle relative au dépôt et à l’étude des demandes d’autorisation, ainsi que la loi n°55.19 relative à la simplification des procédures administratives, étant un des facteurs qui permettent d’améliorer la relation entre l’administration et le citoyen, et de répondre à ses attentes.

Cette plateforme permet d’identifier la procédure administrative à suivre, de manière à ce que l’usager n’ait plus qu’à décrire avec précision la nature de l’activité économique qu’il souhaite exercer, a précisé le communiqué.

S’agissant des autorisations économiques (ouverture d’un commerce, occupation du domaine public, ouverture de tranchées dans le domaine public…), la plateforme permet un traitement totalement dématérialisé, et ce du dépôt de la demande d’autorisation par le requérant jusqu’à sa signature électronique par le président de la commune.

Ce nouveau service est ouvert à l’ensemble des citoyens (personnes physiques ou morales), à travers leurs comptes dédiés aux autorisations économiques, le cas échéant, avec la possibilité de créer un nouveau compte pour les nouveaux usagers.

