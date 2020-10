La coopération franco-marocaine est “nécessaire”

La coopération et le partenariat entre le Maroc et la France, deux pays plus qu’amis, est nécessaire, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre français a rappelé qu’il s’agit de son premier déplacement officiel en dehors de l’Union européenne, indiquant que cette rencontre a été l’occasion d’examiner des sujets qui touchent à la sécurité nationale, à la lutte contre le terrorisme et aux moyens d’améliorer le travail commun mener par les deux pays.

L’objectif est de garantir aux Marocains et aux Français un monde meilleur, en dépit du contexte de la crise sanitaire et des crises diplomatiques en dehors de nos frontières, a-t-il assuré.

M. Darmanin a également remercié le gouvernement marocain pour les efforts déployés en matière de lutte contre le trafic de drogue, soulignant que la France souhaite également protéger le Maroc des trafics qui partent de l’Europe en direction du Royaume.

Au sujet de sa rencontre avec le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq, M. Darmanin a relevé qu’il va évoquer ce que souhaite faire le gouvernement français, conformément au projet de loi (NDLR: sur le séparatisme) déposé à la demande du président de la République, “et de le faire en lien tout particulier avec le Maroc, avec qui nous avons des relations séculaires, amicales et qui sont fondées sur le respect et la confiance”.

“J’aurais l’occasion d’évoquer avec M. Taoufiq ces sujets et de voir comment nous pouvons améliorer les choses et comprendre les contraintes de toutes les parties”, a-t-il ajouté.

Le ministre français de l’Intérieur effectue une visite de deux jours au Royaume Maroc lors de laquelle il s’entretiendra également avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le responsable français, qui s’est rendu jeudi au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, a salué à cette occasion le grand effort mené par SM le Roi Mohammed VI pour promouvoir la culture et l’ouverture culturelle.

( Avec MAP )