La coopération interafricaine en matière de régulation des médias thème des entretiens entre la Présidente de la HACA et l’Ambassadeur de la République du Burundi

La Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Mme Latifa Akharbach, s’est entretenue le 26 Janvier 2022 au siège de la HACA avec M. Nestor Bankumukunzi, Ambassadeur de la République du Burundi au Maroc et président sortant de l’instance de régulation des médias, le Conseil National de la Communication de ce pays d’Afrique de l’Est.

Au cours de cet entretien, Mme Akharbach a présenté les grands axes de l’engagement de la HACA en matière de coopération interafricaine et a exprimé sa disposition à renforcer ses échanges avec son homologue burundais sur la base des principes fondamentaux de la régulation indépendante des médias dont notamment la garantie de la liberté éditoriale des opérateurs et la promotion de pratiques professionnelles respectueuses des principes de droits de l’Homme et de valeurs démocratiques.

Elle a en outre présenté au diplomate burundais quelques actions de coopération déployées par la HACA en termes de mise en place de formations techniques mais aussi d’échanges d’expériences et d’expertises en matière notamment de développement d’outils performants de monitoring des programmes audiovisuels et de suivi de l’expression du pluralisme d’idées et d’opinions dans les services de radio et de télévision.

Tout en rappelant le dynamisme positif connu par les relations bilatérales qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Burundi, l’Ambassadeur Nestor Bankumukunzi, qui a également été Ministre de la Communication et Directeur Général de la radio et télévision dans son pays, a formé le vœu que cette coopération soit étendue au domaine de la régulation des médias dans le respect de l’indépendance institutionnelle des deux instances constitutionnelles soeurs réunies par ailleurs au sein des réseaux africain (RIARC) et francophone (REFRAM) de régulateurs des médias.

Après avoir présenté brièvement l’évolution et les principales attributions du CNC mis en place depuis 1992, il a exprimé sa disposition à faciliter les contacts entre le HACA et le nouveau leadership du CNC dont la nomination officielle est attendue au cours des semaines à venir.

Ont pris part également à cet entretien M. Stanislas Manirakiza, Premier Conseiller à l’Ambassade du Burundi ainsi que M. Talal Salahdine, Manager des Affaires Africaines et Internationales à la HACA.