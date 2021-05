La coopération Maroc-Serbie prendra une nouvelle dimension dans un proche avenir

La coopération entre le Maroc et la Serbie ne fera que se renforcer pour prendre une nouvelle dimension dans un proche avenir, a affirmé le ministre serbe des Affaires étrangères, Nikola Selakovic.

“Le Maroc est un pays ami de la Serbie. Je suis convaincu que notre coopération va se poursuivre et va même s’amplifier et s’intensifier“, a indiqué le chef de la diplomatie serbe dans une déclaration publiée sur le site web de son département au terme de sa visite dans le Royaume.

Les deux pays vont célébrer l’année prochaine le 65ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, a-t-il dit, relevant que “l’année prochaine sera l’année du Maroc en Serbie et l’année de la Serbie au Maroc“.

“J’espère que nous aurons très bientôt l’occasion d’accueillir les responsables du Maroc en Serbie“, a-t-il souligné, notant que le Maroc et la Serbie ont beaucoup de similitudes, aussi bien en ce qui concerne la politique étrangère que la vie quotidienne.

Il s’est dit “très fier des propos très positifs” tenus par des responsables marocains sur la Serbie et la gestion du pays.

“Je suis fier de constater à quel point la Serbie est un pays apprécié au Maroc“, a-t-il soutenu, relevant que le Royaume est “un pays ami de la République de Serbie, un pays qui connaît un élan de développement sans précédent“.

Évoquant les rencontres qu’il a eues lors de sa visite dans le Royaume, le ministre a indiqué avoir eu des entretiens avec le chef du gouvernement et avec le président de la Chambre des représentants.

“J’ai eu des discussions extrêmement fructueuses avec mon homologue marocain Nasser Bourita, un véritable ami de notre pays en raison du soutien qu’il apporte à la Serbie lors des foras internationaux et au sein des différentes organisations internationales“, s’est-il réjoui.

Les discussions avec les responsables marocains ont porté sur la consolidation de la coopération notamment économique, et sur la préparation de la troisième commission mixte pour la coopération économique et commerciale entre la Serbie et le Maroc prévue au cours de l’été, a rappelé le ministre.

Il a également émis le souhait de voir se consolider la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la culture et de la recherche scientifique.

Pour ce qui est de sa rencontre avec le maire de Rabat, le ministre a indiqué que les discussions ont porté sur la coopération entre les capitales des deux pays qui se développe à un rythme accéléré ces dernières années.

( Avec MAP )