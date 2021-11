La Covid-19 a entraîné une « réduction » de l’empreinte environnementale des Nations Unies

La pandémie de Covid-19 a eu un impact « positif » sur l’empreinte environnementale du système des Nations Unies, selon un rapport onusien publié lundi.

Réalisé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le rapport “Greening the Blue” examine l’impact environnemental des 56 entités de l’ONU et de ses 315.000 employés au siège, dans les bureaux extérieurs et dans les opérations sur le terrain en 2020.

Il révèle que les adaptations des opérations de l’ONU liées à la pandémie ont permis de réduire la production de déchets et la consommation d’eau, indique le rapport, notant que la production de déchets par personne pour le système des Nations Unies en 2020 était de 396 kg par personne, soit une réduction de 61 kg par personne par rapport aux chiffres de 2019. La consommation d’eau a également diminué en 2020 pour s’établir à une moyenne de 38 m3 par personne, contre 49 m3 en 2019.

Avec d’importantes restrictions de voyage dans le monde et une grande partie du personnel de l’ONU travaillant à domicile, le système des Nations Unies a généré environ 25% d’émissions de gaz à effet de serre en moins qu’en 2019. La forte réduction de ces émissions reflète les adaptations « soudaines et spectaculaires » des opérations qui ont dû être apportées tout au long de 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, selon le rapport.

Ainsi, en 2020, le système des Nations Unies a généré environ 1,5 million de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre, avec des émissions par personne de 5 tonnes CO2eq, d’après la même source.

À l’occasion de la publication du rapport, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à une action « urgente et déterminée » pour faire face à une “triple urgence planétaire – une crise climatique, une crise de la nature et une crise de la pollution”.

( Avec MAP )