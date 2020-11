La crise Covid fait chuter l’activité monétique des touristes au Maroc

Voici l’essentiel du rapport du Centre monétique interbancaire (CMI) sur l’activité monétique au Maroc, durant les neuf premiers mois de 2020:

I- Activité monétique:

– Les réalisations globales de l’activité monétique au Maroc se sont établies à 271,1 millions d’opérations pour un total de 233,7 milliards de dirhams (MMDH).

– Cette activité, qui comprend les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques bancaires (GAB), les opérations de paiement auprès des commerçants et eMarchands, les opérations de paiement sur les GAB et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères, ressort en régression de 11,4% en nombre d’opérations et de 8,9% en montant par rapport à fin septembre 2019.

– Les opérations par cartes marocaines au Maroc, se répartissent en retrait (77,7% en nombre d’opérations et 89,7% en montant), en paiement chez les commerçants et eMarchands (21,7% en nombre d’opérations et 10,2% en montant) et en paiement sur GAB (0,6% en nombre d’opérations et 0,1% en montant).

– Les opérations de paiements par cartes marocaines auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI se sont chiffrées à 57,1 millions d’opérations pour 22,8 MMDH, en progression de 6,9% en nombre et de 2,3% en montant.

– Les cartes marocaines à validité internationale ont réalisé 7,5 millions d’opérations à l’étranger, retraits et paiements, pour 3,2 MMDH, marquant une croissance de 5% en nombre et une baisse de 27,4% en montant.

– L’activité des cartes étrangères a enregistré, en paiements et en retraits, 7,5 millions d’opérations pour 9,3 MMDH, en chute de 53,3% en nombre et de 56,4% en montant.

II – E-paiement:

– Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 10 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 4,3 MMDH, durant les 9 premiers mois de 2020.

– L’activité des sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ressort en progression de 41,5% en nombre et de 24% en montant par rapport à fin septembre 2019.

– L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé de 43,8% en nombre d’opérations à 353.000 transactions à fin septembre 2020, et a régressé de 21,5% en montant à 225,8 MDH.

– Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré à fin septembre 2020, 61,1 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour un montant global de 27 MMDH, en régression de 1,7% en nombre et de 18,9% en montant.

III- Réseau GAB:

– Le réseau des GAB au Maroc a connu une extension de 1,6% à 7.738 guichets au cours des 9 premiers mois de 2020, soit l’installation de 125 nouveaux guichets automatiques.

– Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.540 GAB, Rabat (624 GAB), Marrakech (623 GAB), Tanger (452 GAB), Agadir (400 GAB) et Fès (384 GAB).

– Le réseau GAB a réalisé 208,4 millions de retraits effectués par cartes bancaires marocaines et étrangères, en régression de 13,7%, pour un montant global de 201,3 MMDH, en régression de 7,3%, soit une activité mensuelle moyenne de 3.490 opérations de retrait pour un montant global de 3,4 MDH pour chaque GAB.