La crise du Covid-19 intensifie la pression sur les systèmes de pension privés et publics, selon l’OCDE

La crise du Covid-19 a non seulement mis à rude épreuve l’épargne-retraite et les dispositifs de pension de vieillesse, mais a aussi créé de nouvelles difficultés dans ce domaine, souligne lundi l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Il ressort des Perspectives de l’OCDE sur les pensions 2020 qu’avant la pandémie, le vieillissement démographique, la croissance atone et le faible niveau des rendements et des taux d’intérêt pesaient déjà lourdement sur les régimes par capitalisation et par répartition, sur les régimes à prestations définies et à cotisations définies, ainsi que sur les régimes privés et publics de retraite, relève l’organisation internationale dans un communiqué.

Les chocs provoqués par la crise sanitaire et économique mondiale vont probablement maintenir, à l’avenir, la croissance économique, les taux d’intérêt et les rendements à des niveaux durablement faibles, exposant de nombreuses personnes au risque de ne pas pouvoir épargner suffisamment pour leur retraite, relève-t-on.

Le rapport constate que les pouvoirs publics ont pris rapidement diverses mesures pour améliorer la viabilité et la résilience des régimes de retraite dans le contexte du Covid-19 et étendu les dispositifs de maintien dans l’emploi et les allocations de chômage qui permettent aux travailleurs de continuer à accumuler des droits à pension, ou assoupli les régimes de retraite.

“Les pays doivent trouver un équilibre entre les mesures de soutien des revenus à court terme, comme la possibilité pour les individus d’accéder à leur épargne-retraite avant l’âge de la retraite, et les effets négatifs potentiels de telles mesures sur les futurs revenus de retraite”, a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE Angel Gurría, ajoutant que “rendre accessible l’épargne-retraite devrait être une solution de dernier recours et qui relève de circonstances difficiles plutôt que d’être accordé à grande échelle, sans condition”.

Le rapport fait plusieurs recommandations notamment veiller à ce que les individus continuent d’épargner pour leur retraite, adopter un cadre pour évaluer l’adéquation du revenu des retraités, procéder régulièrement à des évaluations pour identifier les groupes à risque et remédier à leurs inadéquations spécifiques et envisager des mesures ciblées pour s’assurer que les travailleurs occupant des emplois atypiques aient la possibilité d’épargner pour leur retraite et d’atténuer les conséquences négatives potentielles d’un changement fréquent de stratégies d’investissement sur le revenu futur des retraités et sur la stabilité des marchés financiers.

