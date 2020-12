La demande bancaire en liquidité totalement satisfaite du 27 novembre au 03 décembre

La demande bancaire en liquidité sur le marché monétaire a été totalement satisfaite via les interventions de Bank Al-Maghrib (BAM) au cours de la semaine allant du 27 novembre au 03 décembre, relève Attijari Global Research (AGR) dans sa note hebdomadaire “Weekly Hebdo Taux”.

“Le marché monétaire demeure équilibré cette semaine en raison de l’interventionnisme accru de la Banque Centrale à travers ses opérations principales et à plus long terme. Celles-ci s’établissent à 112 milliards de dirhams (MMDH) contre 104 MMDH une semaine auparavant, satisfaisant ainsi la totalité de la Demande bancaire en liquidité”, précise la même source. Ladite note fait également ressortir que le taux moyen pondéré (TMP) demeure en ligne avec le taux directeur à 1,5%, tandis que les taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average), qui sont des taux moyens pondérés des opérations de pension livrée, subissent une légère hausse de 2 points de base à 1,43% en une semaine.

Plus en détails, les avances à 7 jours s’apprécient à 47,5 MMDH, alors que les injections à plus long terme de BAM demeurent stables sur le marché monétaire. En effet, les pensions livrées, les prêts garantis et les swap de change se sont établis à 64,8 MMDH. Quant aux excédents de trésorerie, les placements du Trésor avec prise en pension et à blanc se sont inscrits cette semaine en nette baisse. Ceux-ci se sont établis à 9,4 MMDH contre 11,3 MMDH une semaine auparavant.

( Avec MAP )