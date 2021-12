La demande mondiale de puces dépassera 600 milliards USD en 2022

La demande mondiale de puces devrait augmenter de 8,8 % pour atteindre un nouveau record de plus de 600 milliards de dollars en 2022, après un bond de 25,6 % cette année, selon les estimations d’un organisme industriel.

Le marché mondial des semi-conducteurs est estimé à 601,49 milliards USD l’année prochaine, dépassant ainsi le niveau record de 552,96 milliards prévu pour 2021, selon les dernières prévisions du World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

La demande de puces pour les ordinateurs portables et les tablettes, ainsi que pour les équipements Wi-Fi, a augmenté en raison du besoin accru de télétravail et de cours en ligne après la pandémie de coronavirus.

Les ventes de consoles de jeux informatiques ont également bondi, les consommateurs ayant choisi d’éviter les sorties non essentielles, ce qui a renforcé la demande de puces supplémentaires.

En plus de la demande liée à la pandémie, la réouverture de l’économie et les progrès de la vaccination contre le Covid-19 ont également suscité un appétit pour les puces utilisées dans les véhicules et les produits industriels, ce qui maintiendra une demande solide l’année prochaine, selon WSTS.

L’industrie de la fabrication de puces s’attend à ce que les conditions de l’offre et de la demande restent serrées pour le moment.

Par région, les Amériques devraient être en tête de la croissance mondiale en 2022, avec la plus forte hausse de la demande (10,3 %), suivie par une augmentation de 9,3 % au Japon. Le marché des puces dans la région Asie-Pacifique, à l’exclusion du Japon, devrait connaître une croissance de 8,4 % et celui de l’Europe une hausse de 7,1 %, selon l’organisation qui représente 45 fabricants de semi-conducteurs.

(Avec MAP)