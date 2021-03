La désinformation est le seul moyen pour l’Algérie de voiler sa frustration (Colloque)

L’Algérie n’a trouvé de moyen de voiler sa frustration que la désinformation visant le Maroc et ses symboles, ont affirmé, mardi à Agadir, une pléiade de chercheurs et d’acteurs politiques.

Cette démarche est le signe de l’état de grande déception dans lequel se débat le régime algérien, et le reflet de ses tentatives vaines d’exporter sa crise interne vers le Maroc, notamment suite aux succès que le Maroc réalise, dans le cadre de son exercice de sa pleine souveraineté sur ses territoires, ont souligné les panélistes lors d’un colloque, tenu sous le thème: “Le Sahara marocain: genèses historiques et politiques du conflit factice et la voie pour la solution”.

Obsédée par le désir maladif de nuire aux intérêts du Maroc, l’Algérie adopte en permanence une attitude provocatrice qui trahit sa grande fébrilité face aux succès diplomatiques du Maroc, ont-ils noté lors de ce conclave tenu à l’initiative de l’association “As-Sahra”, en partenariat avec le ministère d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le parlement.

Au lieu d’entendre la détresse du peuple algérien et se pencher sur les problèmes économiques et sociaux interminables du pays, l’Algérie cherche plutôt à détourner l’attention des manifestants du hirak en attaquant le Royaume à travers une série de fake-news, ont fait remarquer les intervenants. Plusieurs axes ont été abordés lors de ce colloque, en particulier “Le rôle de la société civile dans la défense de la cause nationale”, “Les provinces du sud après El Guergarate, et la voie de la solution”, et “Les mutations géopolitiques en Afrique du nord et le Moyen-Orient, et le rôle futur du Maroc en tant que puissance régionale”. Les discussions ont également eu trait aux “racines historiques de la position algérienne hostile à l’intégrité territoriale du Maroc depuis le début du conflit”, aux “partis politiques marocains et la cause nationale” et à “l’implication sérieuse du Maroc dans la solution du conflit et l’importance de son initiative d’autonomie pour clore le différend artificiel autour du Sahara”.

La séance de clôture de ce colloque, prévue mercredi, sera marquée par la présentation d’une série de recommandations sur le thème de la rencontre.

Avec MAP