La DGSN exige le pass sanitaire lors des concours de police

La Direction générale de la sûreté nationale a annoncé que tou(te)s les candidats (es) qui vont passer les épreuves écrites des concours de police, prévues pour le dimanche 24 octobre, sont obligés de présenter leur pass sanitaire de vaccination dans tous les centres d’examen au niveau national.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale a indiqué qu’à titre exceptionnel, ceux qui ne seront pas en mesure de présenter un pass vaccinal, sont appelés à fournir un test PCR négatif, qui ne dépasse pas 72 heures.

La même source a précisé que l’adoption de cette mesure, qui concernera toutes les étapes d’examen (écrit, oral, sportif et d’aptitude physique), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention adoptées par les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie de la Covid-19, ainsi que pour assurer la sécurité sanitaire de tous les candidats et candidates et de tous les employés et personnels en charge de la surveillance des examens.

اجتياز مباريات الشرطة يتطلب لزوما من جميع المترشحات والمترشحين الإدلاء بجواز التلقيح، واستثناءا يمكن تقديم شهادة الفحص PCR تكون نتيجتها سلبية ولا تتعدى 72 ساعة.

هذه التدابير الاحترازية، تفرضها الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين. pic.twitter.com/OgKUraDJE3 — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) October 21, 2021