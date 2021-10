La famille du poète disparu Mohamed Toubi fait don de son legs aux Archives du Maroc

La famille du poète disparu Mohamed Toubi a fait dernièrement don du legs culturel du défunt aux Archives du Maroc, indique mercredi un communiqué de l’institution bénéficiaire.

‘Ce don constitué, entre autres, de recueils, un film documentaire, des bandes sonores, des calligraphies ou encore des correspondances avec des écrivains et des poètes, est une « manière d’enrichir la mémoire collective, vocation première des Archives du Maroc », souligne la même source, précisant que cette collection offerte a été rassemblée à l’initiative des chercheurs Alaâ Eddine Khiati et Said Boutabssil.

À la réception de ce don, les Archives du Maroc ont exprimé leurs remerciements aux ayants droits du poète disparu, leur assurant qu’elle s’engage à conserver cet héritage culturel et à le mettre à la disposition des chercheurs et du grand public.

Mohamed Toubi (1955-2004) est l’auteur de nombreux recueils et autres publications, entre autres, »Sayidat Atatriz Bilyacout » (La brodeuse au saphir) et »Ayqonatou Achiir Al Arabi » (L’icône de la poésie arabe).

( Avec MAP )