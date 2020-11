La FCS lance une réflexion pour la restructuration de ses différents secteurs

La Fédération du Commerce et Services (FCS), affilée à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), vient d’annoncer le lancement d’une importante réflexion stratégique visant la restructuration de ses différents secteurs.

Lancée à l’occasion de ses 60 ans, cette réflexion a pour objectif de restructurer les différents secteurs et sous-secteurs d’activité représentés par la Fédération et considérés comme des secteurs phares de l’économie nationale, explique la FCS dans un communiqué. La Fédération compte aujourd’hui dans son actif plus de 2070 membres dont 64 associations professionnelles, une représentation importante et généraliste, relève la même source, notant que cette restructuration viendra ainsi répondre de manière plus ciblée et approfondie aux besoins spécifiques de chaque membre, et ce aux niveaux régional, national et même international.

Ainsi, a révélé le communiqué, l’ensemble des membres de la Fédération sont invités à contribuer à ce projet de grande ampleur qui sera réalisé en concertation avec les différents partenaires et associations professionnelles au moyen d’un sondage qui sera prochainement lancé par la Fédération.

La méthodologie adaptée et qui sera déployée dans le cadre d’une large concertation, permettra d’élaborer une feuille de route pour la Fédération visant une plus large représentativité des acteurs regroupés au sein de la FCS dans les instances de la CGEM, selon la même source.

( Avec MAP )