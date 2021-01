La Fédération égyptienne de football ré-autorise les gardiens étrangers au championnat national

Le comité tripartite de direction de la Fédération égyptienne de football (EFA) a approuvé le retour des gardiens de but étrangers en championnat, une décision prise suite à une rencontre avec les clubs de la ligue.

L’EFA avait interdit depuis 2009 aux clubs égyptiens de conclure de nouveaux contrats avec des gardiens de buts étrangers, tout en permettant aux gardiens de terminer leurs contrats avec leurs clubs sans pour autant les prolonger.

Cette interdiction sera levée à partir de la prochaine saison. Le comité a également autorisé la présence d’un maximum de 5 joueurs étrangers dans une équipe.

La décision de la Fédération a suscité une controverse parmi certains responsables de clubs locaux, qui craignent un impact négatif sur le poste de gardien de but au sein de l’équipe nationale, et soulignent l’existence de plus d’un bon gardien dans la ligue égyptienne, rendant non-nécessaire le recours aux gardiens étrangers.

( Avec MAP )