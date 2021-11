La FIFA dévoile les listes des nominés pour son prix « The Best »

La FIFA a dévoilé lundi les noms des derniers candidats aux prestigieux prix The Best FIFA Football Awards2021, qui récompensent les meilleurs joueurs, joueuses, entraineurs, gardiens et gardiennes de l’année.

Sur la liste des candidats pour le prix masculin du meilleur joueur, figurent notamment Robert Lewandowski, Erling Haaland, Karim Benzema et Kylian Mbappé, aux côtés notamment du vainqueur de l’Euro et de la Ligue des champions, le milieu italien Jorginho.

Côté dames, la hiérarchie reflète la montée en puissance des clubs anglais et espagnols, après la victoire en Ligue des champions de Barcelone contre Chelsea (4-0), mettant fin à une ère marquée par la rivalité entre Lyon et Wolfsburg.

La formation catalane glisse quatre représentantes dans la présélection, avec les Espagnoles Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso et Alexia Putellas, et la Norvégienne Caroline Graham-Hansen.

En Angleterre, la défenseuse Lucy Bronze (Manchester City) peut rêver du doublé, si elle devance le quatuor de Chelsea (Magdalena Eriksson, Pernille Harder, Jo So-yun et Sam Kerr), ainsi que la Suédoise Stina Blackstenius (BK Häcken) et la Canadienne Christine Sinclair (Portland Thorns).

L’Allemand Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea après avoir été débarqué du PSG, est candidat au prix d’entraîneur masculin de l’année, aux côtés du sélectionneur des champions d’Europe italiens Roberto Mancini, d’Antonio Conte (Inter Milan puis Tottenham), Hansi Flick (Bayern Munich puis sélection allemande), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Sebastian Scaloni (sélection argentine) et Diego Simeone (Atlético de Madrid).

Les lauréats seront connus à l’occasion d’une cérémonie en ligne organisée le 17 janvier 2022. Deux panels d’experts – un pour le football féminin et l’autre pour le football masculin – ont décidé des noms retenus pour chaque catégorie, précise la FIFA sur son site.

Voici les listes des nominés :

The Best – Joueuse de la FIFA :

• Stina Blackstenius (Suède / BK Häcken)

• Aitana Bonmatí (Espagne / FC Barcelone)

• Lucy Bronze (Angleterre / Manchester City WFC)

• Magdalena Eriksson (Suède / Chelsea FC)

• Caroline Graham-Hansen (Norvège / FC Barcelone)

• Pernille Harder (Danemark / Chelsea FC)

• Jennifer Hermoso (Espagne / FC Barcelone)

• Ji So-yun (République de Corée / Chelsea FC)

• Samantha Kerr (Australie / Chelsea FC)

• Vivianne Miedema (Pays-Bas / Arsenal WFC)

• Alexia Putellas (Espagne / FC Barcelone)

• Christine Sinclair (Canada / Portland Thorns FC)

• Ellen White (Angleterre / Manchester City WFC)

The Best – Joueur de la FIFA :

• Karim Benzema (France/ Real Madrid CF)

• Kevin De Bruyne (Belgique / Manchester City FC)

• Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United FC)

• Erling Haaland (Norvège/ BV. Borussia 09 Dortmund)

• Jorginho (Italie / Chelsea FC)

• N’Golo Kanté (France / Chelsea FC)

• Robert Lewandowski (Pologne / FC Bayern Munich)

• Kylian Mbappé (France/ Paris Saint-Germain)

• Lionel Messi (Argentine / FC Barcelone / Paris Saint-Germain)

• Neymar (Brésil / Paris Saint-Germain)

• Mohamed Salah (Égypte / Liverpool FC)

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin :

• Lluís Cortés (Espagne / FC Barcelone)

• Peter Gerhardsson (Suède / Équipe nationale de Suède)

• Emma Hayes (Angleterre / Chelsea FC)

• Beverly Priestman (Angleterre / Équipe nationale du Canada)

• Sarina Wiegman (Pays-Bas / Équipe nationale des Pays-Bas / Équipe nationale d’Angleterre)

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin* :

• Antonio Conte (Italie / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC)

• Hansi Flick (Allemagne / FC Bayern Munich / Équipe nationale d’Allemagne)

• Pep Guardiola (Espagne / Manchester City FC)

• Roberto Mancini (Italie / Équipe nationale d’Italie)

• Lionel Scaloni (Argentine / Équipe nationale d’Argentine)

• Diego Simeone (Argentine / Atlético de Madrid)

• Thomas Tuchel (Allrmagne / Chelsea FC)

The Best – Gardienne de but de la FIFA :

• Ann-Katrin Berger (Allemagne / Chelsea FC)

• Christiane Endler (Chili / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

• Stephanie Lynn Marie Labbé (Canada / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

• Hedvig Lindahl (Suède / Atlético de Madrid)

• Alyssa Naeher (États-Unis / Chicago Red Stars)

The Best – Gardien de but de la FIFA :

• Alisson Becker (Brésil / Liverpool FC)

• Gianluigi Donnarumma (Italie / AC Milan / Paris Saint-Germain)

• Édouard Mendy (Sénégal / Chelsea FC)

• Manuel Neuer (Allemagne / FC Bayern Munich)

• Kasper Schmeichel (Danemark / Leichester City FC).

( Avec MAP )