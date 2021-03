La FIFA veut intensifier la lutte contre la manipulation de matches

La FIFA a annoncé mardi le lancement de son “Programme mondial d’intégrité”, qui vise à fournir à l’ensemble des 211 associations membres des connaissances approfondies et des outils modernes de lutte contre la manipulation de matches.

Ce programme, lancé en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), a été élaboré “afin d’améliorer la formation et les compétences en matière d’intégrité au sein des 211 associations membres et de permettre le partage de connaissances et ressources entre les responsables intégrité”, souligne l’instance dans un communiqué.

Il reflète en outre l’engagement pris par l’UNODC vis-à-vis des gouvernements et des organisations sportives pour les soutenir dans leurs initiatives de protection du sport contre la corruption et le crime, précise la même source.

Le programme s’articule autour de webinaires à trois modules qui seront organisés dans chacune des confédérations et a pour but de mettre en place des initiatives intégrité et de lutte contre la corruption durables et efficaces au niveau local.

Les premières associations membres à découvrir le programme sont celles de la Confédération asiatique de football, avec la tenue du premier module le 4 mars, suivi du deuxième le 16 mars.

“La manipulation de matches est un problème bien réel qui menace l’intégrité et la crédibilité du football dans de nombreux pays du monde”, a réagi le président de la FIFA, Gianni Infantino, cité par le communiqué.

“Grâce à la collaboration étroite que nous entretenons avec les experts de l’UNODC et aux autres initiatives menées par la FIFA, le Programme mondial d’intégrité de la FIFA est une étape supplémentaire en vue de préserver l’intégrité du football et nul doute qu’il jouera un rôle clé dans la formation de nos associations membres et le renforcement de leurs compétences, contribuant ainsi à la lutte contre la manipulation de matches au niveau local”, a-t-il dit.

Outre ce programme, la FIFA a également annoncé qu’elle allait bientôt mettre en place une plateforme communautaire pour les responsables intégrité. Il s’agira de la première plateforme en ligne entièrement dédiée aux responsables intégrité de toutes les associations membres et des confédérations, précise la même source.

