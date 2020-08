La France et la Chine conviennent de poursuivre leur coordination face à la pandémie

La France et la Chine ont convenu de poursuivre leur coordination face à la pandémie mondiale de Coronavirus, indique dimanche le Quai d’Orsay.

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, a reçu samedi son homologue chinois Wang Yi. Cette rencontre, qui fait suite aux nombreux entretiens téléphoniques que les deux ministres ont eus depuis le début de la pandémie, a été « l’occasion de marquer la volonté des deux pays de poursuivre leur coordination pour répondre à la pandémie et à ses conséquences sur les échanges bilatéraux », précise le Quai d’Orsay dans un communiqué.

Dans la continuité de la visite d’État effectuée en novembre dernier en Chine par le Président Emmanuel Macron, le ministre français des Affaires étrangères a évoqué, en matière commerciale, les progrès dans l’accès au marché, en particulier dans le secteur agroalimentaire. « La discussion a porté également sur les secteurs de l’aéronautique et du nucléaire civil qui structurent notre relation commerciale », souligne la même source.

Par ailleurs, et dans la perspective des prochaines échéances euro-chinoises, le chef de la diplomatie française est revenu sur les attentes de l’Union européenne et de ses États membres, notamment sur les enjeux globaux.

« Alors que nos deux pays souhaitent défendre une approche ambitieuse en matière de climat et de biodiversité, les deux ministres ont évoqué la prochaine COP26 de Glasgow sur le climat ainsi que le congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui se tiendra à Marseille et la COP15 sur la protection de la biodiversité à Kunming », indique le Quai d’Orsay.

La situation au Mali, au Liban et en Corée du Nord ainsi que la crise iranienne ont été également évoquées, lors de cet entretien, compte tenu de la responsabilité de la France et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, en matière de paix et de sécurité internationales, selon le communiqué.