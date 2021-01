La Jeunesse du PML dénonce les tentatives de subversion de Ziane et son projet de créer une autre organisation parallèle

Nous publions ci-dessous le communiqué que les responsables de l’Organisation des jeunes libéraux du PML viennent de rendre public suite à la décision annoncée par Mohamed Ziane de créer une autre organisation de la Jeunesse qui viendrait se substituer à celle existante depuis mars 2003.

« L’Organisation des jeunes libéraux, annonce le communiqué, créée lors de sa conférence fondatrice en mars 2003 et présidée à tour de rôle par M. Saad Al-Sahli, Mme Ilham Belfalah et M.Ishaq Charia, informe l’opinion publique qu’elle est la seule organisation de jeunes qui représente la jeunesse du Parti marocain libéral (PML) et aucune autre.

Apprenant que Mohamed Ziane , s’apprête à créer une nouvelle organisation de jeunesse le 04 janvier 2021, dénuée de toute légitimité, après que notre organisation ait décidé de rejoindre le mouvement correctif et de participer aux travaux du Conseil politique qui s’est tenu le 26 décembre 2020 à Rabat, nous affirmons qu’elle est légitime.

« L’Organisation des jeunes libéraux dénonce ce comportement illégal, sous la supervision du Coordonnateur national pour la mise en place d’une organisation de jeunesse à l’insu du bureau exécutif de l’organisation légitime, et sans convoquer les membres de son Conseil national. Cela nécessite de dire que nous, en tant qu’organisation des jeunes, objectons et rejetons toute atteinte à son indépendance ou toute tentative d’influencer sa direction par la Coordination nationale pour retirer son soutien aux décisions du Conseil politique du 26 décembre 2020, et à l’organisation d’une conférence nationale urgente du Parti marocain libéral. »