La Jordanie accroche le “plus long drapeau du monde” pour son centenaire

La capitale jordanienne a accroché jeudi sur une de ses principales artères ce qu’elle a présenté comme le plus long drapeau du monde, pour célébrer le centenaire du royaume et elle entend le faire homologuer par le Livre Guinness des records.

Sur l’avenue 60 dans un quartier chic de l’ouest d’Amman, il est fixé à de fins poteaux métalliques plantés, tous les trois mètres, sur un terre-plein central. Il mesure 2.132 m de long sur 6 m de large.

“Ce nombre n’a pas été choisi au hasard. Le 21 symbolise l’an 1921 date à laquelle Abdallah Ier a fondé l’Emirat de Transjordanie et les chiffres 3 et 2 correspondent au 2 mars date où il est entré à Amman”, a expliqué à l’AFP Hatem al-Hamlane, directeur adjoint de la municipalité pour le développement social.

Au début de l’avenue, est accroché le triangle rouge avec au milieu l’étoile blanche, puis ensuite le long de la route des bandes noire, blanche et verte, qui forment le drapeau jordanien.

“Il s’agit du plus grand drapeau jamais réalisé et cela grâce à la coopération de la municipalité et d’institutions privées. Nous sommes en contact avec Guinness et allons essayer de le faire homologuer par le Livre des records comme le plus long drapeau du monde”, a-t-il ajouté.

Le record est détenu depuis décembre 2019 par les Emirats arabes unis avec un drapeau mesurant 2.020 m coiffant sur le poteau le Koweït qui avait fabriqué quelques mois plus tôt un étendard de 2.019 m.

“Des photos et des vidéos ont été transmises au Guinness et nous attendons l’homologation”, a-t-il dit.

