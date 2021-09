La Jordanienne Sima Sami Bahous nommée Directrice exécutive d’ONU-Femmes

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a nommé la Jordanienne Sima Sami Bahous, au poste de Directrice exécutive d’ONU-Femmes, selon un communiqué de son porte-parole publié lundi. Cette nomination intervient “à l’issue de consultations avec les États Membres et le Conseil d’administration de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes)“, a ajouté la même source.

“Championne des femmes et des filles, de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des jeunes, ainsi qu’une fervente défenseuse de l’éducation de qualité, de la réduction de la pauvreté et de la gouvernance inclusive, Mme Bahous apporte à ces fonctions plus de 35 ans d’expérience en leadership à la base et aux niveaux national, régional et international, associé à une expertise dans la promotion de l’autonomisation et des droits des femmes, la lutte contre la discrimination et la violence, et la promotion d’un développement socioéconomique durable en vue de la réalisation des objectifs de développement durable“, relève le chef de l’ONU dans ce communiqué. Elle succède à Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka à qui le Secrétaire général est profondément reconnaissant pour son engagement et son service dévoué à la tête d’ONU-Femmes.

Mme Bahous a récemment occupé le poste de Représentante permanente de la Jordanie auprès des Nations Unies à New York. Au préalable, elle a été Administratrice adjointe et Directrice du Bureau régional pour les États arabes au Programme des Nations Unies pour le développement, de 2012 à 2016, et Sous-Secrétaire générale et Chef du secteur du développement social à la Ligue des États arabes, de 2008 à 2012.

Elle a également occupé deux postes ministériels en Jordanie en tant que présidente du Conseil supérieur des médias, de 2005 à 2008, et en tant que Conseillère du roi Abdallah II de 2003 à 2005. Mme Bahous est titulaire d’un doctorat en communication de masse et développement de l’Université de l’Indiana, aux États-Unis, d’une maîtrise d’arts en littérature et théâtre de l’Université d’Essex, au Royaume-Uni, et d’une licence d’arts en littérature anglaise de l’Université de Jordanie.

Avec MAP