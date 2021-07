La junte algérienne, via « El Djeich », définit et arrête la politique étrangère du pays

Mais, il faut bien admettre que Boukadoum dont on vantait la maitrise de plusieurs langues, et qui avait autorisé sa collègue espagnole déchue, comme lui, à s’exprimer au nom de l’Algérie, n’a pas été limogé pour incompétence, lui qui défendait inlassablement la cause présumée de l’Algérie sur la scène internationale.

Evidemment Non !

Aucun diplomate, qu’il soit Boukadoum ou autre, et quelle que soit sa stature, ne peut réussir ses plaidoiries sur le dossier du Sahara marocain, lorsque tous les pans de la société algérienne, politiques, économiques et sociaux se sont effondrés et que des vidéos nous transmettent tous les jours des séquences de pénuries alimentaires et d’eau potable, y compris dans la capitale, dans un pays membre de l’OPEP, qui a gâché –on ne sait pas comment- mille milliards de dollars en vingt ans, sous le mandat de celui qu’on surnommait outrageusement «l’artisan» de la diplomatie algérienne.

Et ce n’est certainement pas l’ancien diplomate algérien Lamamra, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères pour quelques semaines, avant la chute de Bouteflika, qui avait affirmé que le projet de son parrain était de construire «une démocratie à l’égal des grandes démocraties du monde », qui va revigorer à l’international l’image d’un pays en déliquescence, dont le discours démagogique et de propagande des années de plomb va aujourd’hui convaincre la communauté internationale de la thèse éculée de l’Algérie sur le dossier du Sahara marocain.

La junte militaire algérienne, qui bénéficie de manière illimitée depuis l’indépendance du pays de la manne pétrolière, a montré sans le moindre doute que c’est bien elle qui définit la politique extérieure à l’égard du Maroc, qui figure en bonne place dans les éditoriaux d’El Djeich. La Pravda, comme se plairait à juste titre à dire un confrère marocain, décline un ensemble de contre-vérités concernant le Royaume, embrassant l’histoire, la question du Sahara.

L’Algérie qui n’a existé que depuis 1830, revendique une histoire « millénaire » et en fabrique des passerelles, comme celle de Cheikh Bouamama qui, originaire de Ain Bni Mathar, est inhumé à El Aioune Sidi Mellouk (région d’Oujda). Il compte des descendants dans l’armée et la diplomatie marocaines, alors qu’Alger en fait un héros algérien et avait même généreusement financé un grand film sur ses batailles contre la colonisation française.

L’Algérie tente de reconstruire et de reconstituer son histoire, à partir de rien, pour remonter à l’An 104 avant Jésus Christ.