La Liga présente son dictionnaire espagnol-arabe de football

La Liga vient de présenter son dictionnaire de football espagnol-arabe, en collaboration avec l’Institut Cervantes et l’ambassade d’Espagne au Maroc, dans le cadre de la célébration de la ”Semaine Cervantine”.

Élaboré par l’Institut Cervantes et la Liga, le dictionnaire vise à promouvoir l’apprentissage de la langue espagnole dans plusieurs pays de la région MENA à travers l’influence du football et des plus célèbres équipes et joueurs en Espagne, indique de l’Institut dans un communiqué jeudi. Ce dictionnaire thématique bilingue du ballon rond, de 59 pages, contient plusieurs informations concernant les clubs, les joueurs, les compétitions et la terminologie footballistique utiles dans le monde du voyage et du tourisme, précise la même source. Il est téléchargeable gratuitement sur le lien : https://rabat.cervantes.es/imagenes/File/DiccionariodeFutbolEspArab.pdf

La présentation en ligne de ce dictionnaire sur la terminologie du football a été transmise via Facebook par l’Institut Cervantes de Rabat, avec la participation du délégué de la Liga au Maroc, Ignacio Gomez Galiana, du directeur de l’Institut, Jose Maria Martinez et du conseiller culturel de l’ambassade d’Espagne au Maroc, Francisco de Borja Morate.

( Avec MAP )