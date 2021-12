La Ligue arabe appelle à tenir compte de sa carte incluant le Sahara marocain

Le secrétariat de la Ligue arabe a exhorté les organisations et institutions de l’action arabe commune à tenir compte de sa carte officielle incluant le Sahara marocain.

Dans une lettre adressée par le secrétariat de la Ligue arabe à l’ensemble de ces organisations, et dont MAROC DIPLOMATIQUE détient une copie, l’accent est mis sur la nécessité d’adopter la carte de la Ligue arabe incluant le Sahara marocain dans la préparation des activités et programmes de ces organisations et institutions.