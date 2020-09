La Ligue arabe solidaire avec le Soudan face aux répercussions des inondations

Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé l’entière solidarité de la Ligue avec le Soudan dans ses efforts pour faire face aux répercussions des crues et inondations sans précédent qui ont submergé plusieurs régions du pays.

Dans un communiqué, la Ligue indique que M. Aboul Gheit a ordonné de fournir un soutien financier urgent au gouvernement soudanais, prélevé du Fonds de soutien humanitaire, pour aider le pays à affronter les conséquences de cette catastrophe et venir à la rescousse des victimes de ces inondations.

M. Aboul Gheit a également demandé d’accélérer l’exécution du mécanisme conjoint entre la Ligue arabe et les autorités chargées des affaires humanitaires au gouvernement soudanais, pour élaborer des plans urgents aux niveaux des secours et du développement et achever la mise en place de projets que la Ligue pourrait mettre en œuvre à cet égard.

Le Conseil soudanais de défense et de sécurité a annoncé, plus tôt dans la journée, que le bilan des crues et inondations est passé à 102 victimes, alors qu’un village tout entier est englouti sous les eaux au nord de la capitale Khartoum. Les inondations et les crues ont également affecté plus d’un demi-million de personnes et provoqué l’effondrement total ou partiel de plus de 100.000 maisons.