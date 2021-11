La Marocaine Asmid Fatiha en 2ème position du Semi-marathon de Dakar

L’athlète marocaine, Asmid Fatiha, est arrivée en deuxième position du Semi-marathon (21,097 KM), disputé dimanche à Dakar, en réalisant un chrono de 1:14:39.

L’athlète marocaine, 29 ans, a été devancée par la kényane Arusho Sharon Chelimo, vainqueur avec un temps de 01h:13:15, alors que la troisième marche du podium est occupée par la kényane Cheptoek Careen Mwetich.

Chez les hommes, le Marocain Outalha Mohcin a occupé dans cette épreuve la troisième place avec un chrono de 01h:06:55, derrière le Kényan, Kemoi Daniel (1h04mn20sec) et l’Ougandais Moses Kibet (1:04.43).

L’autre Marocain engagé dans le marathon de Dakar, Ezamzani Abida a terminé au pied du podium (42,195km). Il a été classé à la quatrième place de la course remportée par le Kényan Birgen Geoffrey, premier avec un chrono de 2:46.48. Les deuxième et troisième places sont occupées par les kényans Chebii Douglas Kipsanai et Cheruiyot Luket Kibet.

La course des 10 km a été remportée chez les garçons par le Congolais Alex Ngouari Mouissi en 32mn15s et chez les filles la victoire est revenue à Nyima Camara de la Gambie avec un chrono de 40mn36s

Près de 15 mille personnes venues de différents pays ont participé à la troisième édition du marathon Eiffage de Dakar, organisé les 20 et 21 novembre.

Cet événement a également pour objectif de promouvoir la destination touristique sénégalaise, selon les organisateurs.