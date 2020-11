La marocaine Najat Benchiba Savenius désignée “femme d’affaires-PME” de l’année au Royaume-Uni

La fondatrice du “Gazelle Advisory Group”, Najat Benchiba-Savenius a été désignée par le magazine britannique Women in Finance ,”Femme d’Affaires dans la catégorie des PME” pour l’année 2020 au Royaume Uni.

Cette britannique d’origine marocaine a été élue par ce mensuel de la finance, aux côtés d’autres femmes d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique Latine, des Etats Unis et du Canada qui se sont distinguées dans le monde des affaires.

Lauréate de l’Université d’Oxford, Najat a obtenu un diplôme de sciences sociales en linguistique appliquée, avant de décrocher un doctorat à l’Université des études orientales et africaines de Londres.

Auteure de plusieurs études publiées dans des revues spécialisées et académiques, elle s’est également forgée une expérience dans des cabinets de consultance, tels que “McKinsey & Co” et “NBS Consulting” avant de rejoindre l’équipe du Think Thank “Oxford Strategic Consulting”.

Son expérience dans ce cabinet international a renforcé son réseau de connaissances, pour lancer sa propre entreprise de conseil baptisée “Gazelle Advisory Group”.

A travers son action dans ce groupe basé à Londres, Najat ambitionne de renforcer les opportunités d’investissements des pays arabes et de combler le fossé entre le capital-investissement, et le capital-risque, l’immobilier et les investissements directs pour un nombre de bureaux arabes, notamment dans les pays du Golfe et d’autres pays de la région.

Elle est aussi connue pour son action en faveur de l’autonomisation des femmes et leur insertion dans le monde de la Finance et des Affaires.

( Avec MAP )