La marocanité du Sahara n’est pas négociable

Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la commémoration du 46-ème anniversaire de la Marche verte, indique de manière claire que la marocanité du Sahara ne fait pas l’objet de négociations, mais celles-ci visent la recherche d’une solution pacifique à ce conflit artificiel, indique l’universitaire Hasna Kiji.

Mme Kiji a également fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que cette position émane de la légalité historique, juridique et réaliste, mettant l’accent sur l’importance de la position américaine et l’ouverture de plus de 24 consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla.

Le discours royal, ajoute t-elle, s’est également arrêté sur la légalité qui émane des urnes, soulignant que les conseils élus de manière démocratique sont les représentants légaux des habitants de ces provinces.

Ces développements, estime Mme Kiji, ont contribué à drainer les investissements au niveau de la région, en raison du fort potentiel économique, naturel et culturel dans les provinces du sud du Royaume.

( Avec MAP )