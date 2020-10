La Météo du samedi 03 octobre 2020

– Passages nuageux denses avec quelques gouttes éparses le matin sur le Saiss, le nord de l’Oriental, les plateaux de phosphates et le Moyen Atlas.

– Nuages bas sur les côtes centre et au nord des provinces du Sud avec probablement de la bruine.

Temps stable et ciel clair à peu nuageux sur le reste du pays.

Vent de secteur nord en général sur le pays.

Températures minimales de l’ordre de 08/13°C sur l’Atlas et le Rif, 13/19°C sur le Nord, le Centre et l’Est et de 18/26 °C sur le Sud et le Sud-Est.

Températures maximales de l’ordre de 34/38°C sur le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes, 20/25°C près des côtes, sur les reliefs et le nord de l’Oriental et de 26/33°C ailleurs.