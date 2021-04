La mise en œuvre du grand chantier de généralisation de la protection sociale, une véritable révolution sociale

La mise en œuvre du grand chantier de généralisation de la protection sociale, dont la cérémonie de lancement a été présidée mercredi par SM le Roi Mohammed VI, constitue une véritable révolution sociale et un facteur d’intégration et de renforcement de la cohésion sociale et de la justice sociale, a souligné le secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), Miloudi Moukharik.

“Ce chantier important aura de grandes portées sociales bénéfiques à de larges franges de la population”, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.

L’UMT, qui salue fortement cette Initiative royale, demeure mobilisée pour la mise en oeuvre et la réussite de toutes les phases de ce chantier structurant, a ajouté M. Moukharik.

Le Souverain avait présidé mercredi au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.

Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.