« La musulmanité face à l’islamisme : le nouveau défi de la République »

Par Olivier DELAGARDE

Youssef CHIHEB est Docteur en géographie humaine, professeur associé à l’Université Paris Sorbonne Nord et directeur de recherche au Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R). Parfait arabophone, spécialiste de la politique de la ville, des quartiers sensibles et de l’islam radical et politique, il a été́ chargé de mission au ministère de l’Intérieur à la Direction Centrale de la Sécurité́ Publique de 2015 à 2017 au sein du service central du Renseignement Territorial (SCRT) afin d’assister les services ad hoc dans l’analyse et le décryptage de l’évolution de l’islam politique et des processus de radicalisation en France.

Ce nouvel ouvrage se présente comme un appel au réveil des consciences collectives des citoyens français de confession musulmane face aux dérives, de plus en plus dangereuses, qu’elle soit islamiste ou islamophobique. Des dérives qui gangrènent notre société, notre pays, nos représentants politiques, nos médias et nos territoires décrochés. L’islam politique, appelé ici ou là, salafisme, islam radical violent, islam idéologique, éclipse l’autre islam, celui des lumières et de tolérance.

Nous sommes, désormais installés dans une temporalité marquée par la violence islamiste contre des civiles innocents. Policiers, journalistes, enseignants, homme de l’église ont été assassinés, décapités ou exécutés par des jeunes radicalisés. Ironie ou cruauté de l’Histoire des jeunes Français tuent des Français, sur le sol français pour affronter des symboles de la nation ou de la République, ou pour se venger de la France qui participent, au sein de la coalition internationale contre le terrorisme, instaurant, ainsi, un climat de terreur au nom d’un islam venu d’ailleurs, d’un autre temps et d’autres lieux. Au passage de leur entreprise meurtrière, ils ont également tué des musulmans et des juifs paisibles au motif qu’ils seraient des mécréants ou des laïcs et qui privilégient le vivre ensemble. Les prédicateurs de l’islam politique sont omniprésents dans les réseaux sociaux, dans les manifestations religieuses à huis clos et plus inquiétant, dans les universités de la banlieue parisienne ou dans les grandes métropoles en province.

Pendant que les médias et nos élites politiques focalisent et hystérisent le débat sur la partie immergée de l’iceberg : Faut-il interdire le salafisme ostentatoire sur l’espace public ? Le port de la burqa, du burquini, les repas halal dans les cantines scolaires… alors que le danger alors que le danger et le combat sont ailleurs et qui couvents sous nos pieds. J’appelle tous les musulmans de France ou ceux installés en France à se mobiliser pour lutter contre cet islam politique, en affirmant et adoptant un nouveau slogan « Non à l’islamisme dans toutes ses formes. Oui à une musulmanité apaisée, soluble dans le corpus juridique et sociétal de la France ». Une musulmanité rénovée et en phase avec son temps, suivant la même trajectoire que celle que l’Église a fini par emprunter.

