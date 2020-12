La nouvelle altitude de l’Everest est de 8848,86 mètres

La hauteur du plus haut sommet du monde, le mont Everest, est de 8848,86 mètres, ont indiqué mardi le Népal et la Chine, mettant fin à un débat de longue date sur l’altitude de la plus haute montagne du monde.

La nouvelle hauteur est de 86 cm de plus que la mesure précédente, a déclaré le ministre népalais des Affaires étrangères, Pradeep Gyawali, lors d’un point de presse mardi.

L’altitude de la montagne, qui chevauche la frontière entre le Népal et la Chine, a été annoncée conjointement par le ministre des Affaires étrangères du Népal et son homologue chinois, Wang Yi à Katmandou et à Pékin.

Au printemps 2019, une expédition népalaise avait réalisé l’ascension de l’Everest pour prendre des mesures et pour voir si le tremblement de terre de 2015 avait eu un quelconque impact. Un an plus tard, c’était au tour d’une équipe chinoise d’arriver au sommet pour, à son tour, jauger cette altitude.

Depuis les années 1950, c’est la mesure indienne de 8.848 mètres qui est généralement utilisée. Désormais la précision est fournie par les deux pays qui se partagent le sommet, la Chine et le Népal.

La montagne fut découverte en 1852 et reçut le nom de Peak XV avant d’être rebaptisée en 1865 du nom du Sir George Everest, géographe britannique et arpenteur général des Indes orientales de 1830 à 1843.

Le changement n’est pas majeur. L’Everest demeure le toit du monde loin sur la liste du K2, situé à la frontière entre le Pakistan et la Chine avec ses 8.611 mètres d’altitude.

( Avec MAP )