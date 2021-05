La Palme D’Or pour la caravane médicale marocaine au Sénégal

Arrivée au Sénégal et précisément à la ville sénégalaise de Kaolack de la caravane médicale marocaine sponsorisée et organisée par le Groupe Metec diagnostic, un des leaders marocains et africains de l’équipement et des services médicaux.

Depuis son arrivée, le dispositif médical high tech mis en place a profité à plus d’une centaine de bénéficiaires, permettant à plus de 70 patients par jour de recevoir des consultations de pointe, gratuites via un scanner moderne. Celles ci renforcées par un suivi rigoureux assuré par des ingénieurs marocains et des médecins radiologues sénégalais, des plus compétents, mobilisés dans le cadre d’une coopération parfaite avec les autorités sénégalaises compétentes.

Lors de cette étape, la Caravane et ses organisateurs se sont vu décerner la Palme d’Or, la plus Haute distinction de la région et ce pour son engagement social et sociétal.

Pour rappel, la caravane avait marqué son départ il y a un mois, au poste frontalier de Guergarat au Sud du Royaume du Maroc à destination de pays africains frères, à compter d’une première escale en Mauritanie et une seconde en Guinée-Bissau.

Ces deux étapes ont été un véritable succès et ont profité à plus d’un millier de bénéficiaires, à titre gracieux et avec une solution développée sur mesure, répondant aux besoins de la population et adapté au contexte africain.

La dernière étape a été gratifiée par une inauguration présidentielle et un PPP Innovant signé à Bissau.

Le Sénégal marque donc le troisième pilier de cette première caravane. Une première dans son genre, unique puisqu’elle connaît la mobilisation d’un scanner de dernière génération réaménagé, rendu mobile et mis sur roues, doté d’une autonomisation et stabilisation de l’alimentation électrique. Un dispositif devenu réalité grâce à l’ingéniosité et le savoir-faire de cadres marocains et à la mobilisation de la somme de 800.000 €.

Ce dispositif novateur et 100% adapté aux besoins africains est disposé à parcourir toutes les villes et tous les villages du continent qui réclament sa présence. Ceci dans un esprit de solidarité absolue, de respect et de collaboration avec les autorités et les compétences médicales de chaque pays.

Une opération citoyenne et responsable fidèle aux valeurs marocaines et s’inspirant des Hautes Actions et Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a mis l’Afrique et son développement à la tête de ses priorités internationales, et ce même en période de pandémie mondiale. En témoigne d’ailleurs l’aide marocaine envoyée en début de crise, sous Hautes Instructions Royales à une vingtaine de pays africains dans les 4 coins du continent.

« Mission accomplie et un soulagement après avoir pu maintenir cet équipement sensible dans des conditions climatiques et logistiques parfois extrêmes dans une terre ô combien chaleureuse et bienveillante », a souligné Azeddine El meskouri, Pdg du Groupe metec et Amine Laghidi, Président ASMEX Région Centre /Rabat et Vice-Président du Congrès Africain des Mines et Energies.

une quatrième étape nous attend dans notre cher Sahara marocain, ce sera la dernière de cette première caravane qui, nous l’espérons, marquera le début d’une longue et fructueuse tradition solidaire, fraternelle et sociale.