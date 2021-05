La campagne agricole, les activités non-agricoles, ainsi que les transferts MRE affichent des résultats « encourageants » et favorables pour le pouvoir d’achat des ménages, selon la dernière note de conjoncture publiée par le ministère de l’Economie et des Finances.

Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration vient de publier, tout récemment une note de conjoncture réalisée par la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) qui fait ressortir les derniers baromètres conjoncturels liés à la situation économique du premier trimestre 2021.

Bonne tenue de la campagne agricole

Considérée comme l’une des meilleures campagnes des dix dernières années, la campagne céréalière actuelle est estimée à 98 millions de quintaux, en augmentation de 54,8% par rapport à la moyenne des cinq dernières années et de 206% par rapport à la campagne précédente. Ce résultat se réparti comme suit : 48,2 millions de quintaux de blé tendre, 23,4 millions de quintaux de blé dur et 26 millions de quintaux d’orge.

Pour les autres cultures, hors-céréales, elles s’annoncent elles aussi favorables, notamment la betterave à sucre, précise le ministère soulignant que les agrumes et les oliviers en stade de floraison affichent de « bonnes perspectives » mais restent « tributaires » de l’évolution des températures des mois de mai et juin.

En ce qui concerne les exportations du secteur, elles ont enregistré une hausse de 0,6% au terme du premier trimestre 2021, portées par l’effet conjoint de l’augmentation des ventes à l’étranger des produits d’« agriculture, sylviculture et chasse » de 2,6%, et le recul de celles de l’industrie alimentaire de 1,9%.

Le secteur secondaire sur une tendance haussière, le tourisme toujours secoué par la Covid-19

La production de phosphate roche, principale composante du secteur extractif, a enregistré une hausse de 6,6% à la fin du premier trimestre 2021 après une quasi-stagnation l’année précédente (+0,1%), a indiqué la note du ministère ajoutant que la production des dérivés du phosphate s’est renforcée de 6,4%, après +7,3% un an plus tôt, en raison de la consolidation de la production de l’acide phosphorique de 11,5% et de celle des engrais de 3,4%.

S’agissant du secteur du BTP, la direction chargée des études et des prévisions DEPF, relevant du ministère des Finances a affirmé que le volume des ventes de ciment, principal baromètre du secteur du BTP, a plus que doublé (+111,6%) au cours du mois d’avril 2021 après un recul de 55,6% en avril 2020. Et d’ajouter que cette évolution a concerné l’ensemble des segments, notamment, la distribution (+85,3%), le bêton prêt à l’emploi (+276,1%), le bêton PREFA (+136,4%), le bâtiment (+184,8%) et l’infrastructure (+49,2).

Contrairement à plusieurs secteurs, le tourisme a été fortement affecté par le renforcement des restrictions liées aux trafics aérien et maritime des entrants, imposées suite au développement de nouveaux variants de la Covid-19 et à l’aggravation de la situation sanitaire chez les principaux partenaires du Maroc, particulièrement, l’Europe.

Dans ce sens, la note du DEPF a alerté sur la situation du secteur signalant que la tendance baissière des recettes touristiques s’est accentuée au premier trimestre 2021, enregistrant un retrait de 69,1%, après un recul de 45,6% au T4-2020 et une augmentation de 4,5% au T1- 2020, soit une perte de 11,9 milliards de dirhams, .

Le pouvoir d’achat devrait se maintenir en 2021

Les résultats annoncés par la note du ministère fait état d’une situation économique favorable qui montrent des signes de reprise « encourageants », particulièrement pour le pouvoir d’achat des ménages qui devrait, selon la même source, se maintenir courant 2021, compte-tenu d’une bonne orientation des niveaux de revenus et de la bonne tenue des transferts des MRE (+41,8% à fin mars 2021), dans un contexte de quasi-stagnation de l’inflation (+0,1% à fin mars 2021).