La politique de l’eau du Maroc a fait du pays un exemple à suivre en matière de gestion des ressources hydriques

La politique de l’eau adoptée par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a fait du pays un exemple à suivre en matière de gestion et de préservation des ressources hydriques, pour garantir un développement durable qui assure l’avenir des générations futures, leur droit à l’eau potable et leur sécurité alimentaire, a indiqué, vendredi à Tétouan, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

‘M. Baraka, qui présidait les travaux du Conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, lors de sa session de 2021, a précisé que le Royaume a toujours fait de cette matière vitale un levier essentiel du développement que connaissent l’ensemble des secteurs économiques et sociaux et de l’accompagnement des évolutions enregistrées par le pays.

Le Maroc a toujours veillé à la gestion de l’eau suivant les pratiques de bonne gouvernance, qui comprend la participation et la concertation avec tous les intervenants, et à la gestion intégrée et décentralisée des ressources hydriques, avec la consécration de la solidarité territoriale et la préservation du milieu naturel, a ajouté le ministre.

Dans une présentation consacrée au bilan des réalisations de l’année 2021, du plan d’action et du projet de budget au titre de l’exercice 2022 de l’Agence, M. Baraka a fait savoir que le secteur de l’eau est un des piliers fondamentaux de la dynamique du développement économique et social que connaît le Maroc, voire un élément primordial dans la stabilité et la sécurité dont jouit le pays, notant que l’approche adoptée par le Royaume a permis d’engager une politique anticipative et dynamique basée sur la mise en place d’équipements hydrauliques pour répondre aux besoins en eau.

Dans ce sens, M. Baraka a souligné que le ministère s’attèle à la révision du projet du Plan national de l’eau à la lumière des recommandations du Nouveau modèle de développement, affirmant que ce plan constituera une référence pour la politique nationale de l’eau à l’horizon 2050.

En parallèle, les agences des bassins hydrauliques sont en train de finaliser les plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau, pour les présenter lors de leurs conseils d’administration, a-t-il ajouté.

Le ministère oeuvre à accélérer le rythme des investissements dans le secteur de l’eau et à trouver des solutions structurantes pour renforcer l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, afin de mettre en oeuvre le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 au niveau de toutes les régions du Maroc, a-t-il indiqué.

S’agissant de la zone d’action de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, M. Baraka a précisé qu’elle jouit d’une importance particulière auprès du ministère, qui lui accorde une priorité en termes de mobilisation des ressources hydriques, de protection des inondations, et de réalisation de petits barrages et de barrages collinaires, dont le lancement est prévu l’année prochaine.

L’approche participative et la solidarité entre les provinces au sein de la région en matière de ressources hydriques offre une base pour gérer ces ressources afin de répondre au besoin en eau potable de la ville de Tanger, et d’élaborer une convention cadre portant sur la nappe phréatique et visant à sa préservation contre la pollution et la surexploitation, à travers un programme intégré impliquant l’ensemble des intervenants et permettant de garantir une gestion rationnelle des eaux souterraines de cette nappe.

La réunion du Conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos a été marquée par l’approbation du bilan des réalisations et du budget de l’Agence au titre de l’année 2020, qui a dépassé 45 millions de dirhams.

(Avec MAP)