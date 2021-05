La position du Maroc à l’égard de la cause palestinienne parmi les plus constantes (académicien koweitien)

La position du Maroc à l’égard de la cause palestinienne est parmi les plus constantes dans la défense des droits du peuple palestinien à établir son Etat indépendant, a affirmé l’académicien koweitien et chercheur en affaires arabes Naif Sanhit Charar.

Dans une déclaration à la MAP, l’académicien koweitien a souligné que “la position marocaine est la plus harmonieuse et constante dans la défense de l’impératif de mettre un terme à l’occupation israélienne et d’établir un Etat palestinien avec Al Qods Est comme capitale dans le cadre de la légalité internationale et en conformité avec les résolutions du conseil de sécurité y afférentes et l’initiative de paix arabe, comme base pour parvenir à une paix juste accordant le droit de retour aux réfugiés palestiniens.

Et de poursuivre que la décision de SM le Roi Mohammed VI, président du comité Al Qods, d’envoyer des aides humanitaires d’urgence au profit des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la cause palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien.

Pour M. Charar, le Maroc joue un rôle important dans le soutien de la cause palestinienne dans tous les fora internationaux, estimant que cette position de soutien à la résistance du peuple palestinien en ce moment crucial de l’histoire de ce conflit, émane des principes et valeurs moraux et humains et du destin commun.

Le Royaume du Maroc n’a jamais tardé à offrir l’appui nécessaire, aussi bien sur le terrain que sur le plan politique, pour alléger la souffrance de “nos frères palestiniens”. De même qu’il a toujours milité pour que le peuple palestinien puisse jouir de tous ses droits légitimes, a tenu à souligner l’académicien koweitien.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Constituée au total de 40 tonnes, cette aide est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures.

