La présidence marocaine de l’Instance arabe des services de transfusion sanguine prolongée pour un second mandat

La présidence marocaine de l’Instance arabe des services de transfusion sanguine a été prolongée pour un second mandat au titre de la période 2020-2022, en la personne de Dr Khadija Lahjouji, directrice par intérim du Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie.

Conformément aux dispositions des statuts de l’Instance arabe, un appel à candidatures a été lancé pour la présidence de cette organisation à l’occasion de la 19ème réunion tenue par visioconférence les 27 et 28 octobre 2020, sous la supervision du secrétariat général de la Ligue arabe et avec la participation des représentants de la plupart des pays membres, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Au cours de cette même réunion, il a été décidé de proroger la présidence assurée par Mme Lahjouji pour un nouveau mandat, “en reconnaissance de ses efforts et ses réalisations dans le domaine des services de transfusion sanguine à l’échelle du monde arabe”.

Selon le communiqué, le Maroc a œuvré durant sa présidence de l’instance à insuffler une nouvelle dynamique à son action, en impliquant le plus grand nombre des États membres et en ouvrant la voie à un plus intense partage d’expertises et d’expériences en la matière.

( Avec MAP )