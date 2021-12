La prison locale Larache 2 labellisée conforme aux règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus

La prison locale Larache 2 est désormais labellisée conforme aux règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles de Nelson Mandela) et aux lois marocaines relatives à la protection des droits des détenus, a annoncé mercredi la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Cette labellisation, « une première et inédite réalisation maghrébine et africaine« , est une reconnaissance du respect par cette prison des 465 règles des droits de l’Homme établies en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Maroc, qui « reflètent l’engagement du Maroc à respecter les conventions internationales et celles des Nations Unies relatives à la protection des droits de l’Homme, ainsi qu’au respect de la loi 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires et son décret d’application« , a indiqué la DGAPR dans un communiqué.

L’entité ayant certifié et émis ce label de conformité est le Bureau VERITAS, dont le cœur de métier consiste en des missions de certification, d’audits et de formations dans les domaines de la Qualité, de la Sécurité et de la protection de l’Environnement, selon la même source.

Le processus de labellisation de la prison locale Larache 2 a nécessité la mobilisation de plusieurs experts et a pu surmonter toutes les contraintes dressées par la pandémie du Covid-19, sachant que la certification a également pris en considération les mesures prises pour la protection des détenus face au nouveau coronavirus, conclut le communiqué.

(Avec MAP)