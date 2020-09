La promotion du tourisme est tributaire de la réouverture du trafic aérien

La promotion du secteur du tourisme est tributaire d’une réouverture du trafic aérien et de la mise en place d’offres compétitives pour attirer davantage les touristes étrangers, a indiqué, mardi à Agadir, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre tenue avec le wali de la région de Souss-Massa, Ahmed Hajji, le président de la région, Brahim Hafidi, et les professionnels du tourisme, Mme Fettah Alaoui a fait savoir qu’un programme de mise à niveau du secteur dans la région a été élaboré et axé notamment sur la liaison aérienne entre Agadir et l’Europe et la proposition de circuits avec les meilleurs prix.

“La rencontre a été dédiée à l’évaluation de la mise en place du contrat-programme 2020-2022 pour le soutien et la relance du secteur touristique signé entre l’Etat et les professionnels, ainsi qu’aux contraintes auxquelles les établissements touristiques doivent faire face”, a noté la ministre.

Ont été également discutées lors de cette réunion, la question du soutien des professionnels du secteur non concernés par ce contrat-programme et leur aide en cette conjoncture exceptionnelle difficile, a fait remarquer la responsable gouvernementale, souhaitant que le secteur puisse se relancer dans les plus brefs délais.

A rappeler qu’un contrat-programme 2020-2022 pour le soutien et la relance du secteur touristique a été signé le 06 août dernier, avec pour objectif de donner une impulsion forte au tourisme national et d’insuffler une nouvelle dynamique pour accompagner la transformation et la diversification de sa chaîne de valeur.