La Rabita Mohammadia des Oulémas et l’UNFPA signent un plan d’action annuel pour lutter contre les violences à l’égard des femmes

La Rabita Mohammedia des Oulémas et le Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA) ont signé un accord de collaboration pour renforcer davantage le rôle des leaders religieux dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles.

Signé mercredi à Rabat par le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, et le Représentant de l’UNFPA, Luis Mora, cet accord définit un plan d’action annuel pour lutter contre les violences à l’égard des femmes et des filles.

Le plan de travail annuel 2021 vient consolider les acquis du partenariat entre la Rabita et l’UNFPA en matière de promotion de la santé et de bien-être chez les jeunes et la prévention contre les violences à l’égard des femmes et des filles, indique le Fonds onusien dans un communiqué.

Cette année, la Rabita Mohammadia des Oulémas et l’UNFPA vont collaborer pour renforcer les capacités des oulémas relais, des oulémas leaders ainsi que des étudiants des départements des études islamiques, explique la même source, notant que des sessions de formation vont être organisées pour outiller les oulémas des connaissances et compétences liées aux thèmes de la santé sexuelle et reproductive et de l’égalité de genre afin de corriger les interprétations erronées de certains textes religieux, et qui reproduisent les stéréotypes inégalitaires et discriminatoires à l’égard des femmes.

Des initiatives pour le partage et l’échange avec les leaders religieux de la région sont aussi prévues dans ce plan de travail à titre de l’année 2021, ajoute-t-on.

L’UNFPA, qui clôture cette année son 9ème cycle de coopération avec le gouvernement marocain, continue son appui au progrès du pays. Le Fonds mène dans ce cadre un partenariat stratégique avec la Rabita Mohammedia des Oulémas pour répondre aux besoins des leaders religieux, en matière de connaissances et compétences, relève le communiqué.

Le Fonds des Nations Unies pour la Population est une agence du Système des Nations Unies qui agit dans plusieurs domaines, dont la population et développement, la santé – y compris la santé maternelle et la santé sexuelle et reproductive –, l’égalité entre les sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que l’appui à la jeunesse sont des priorités. De nature opérationnelle, l’action de UNFPA vise surtout une amélioration des conditions de la population et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi que des objectifs du Plan d’Action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD), en tant que des engagements internationaux ratifiés par le Maroc.

