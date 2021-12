La réélection au Conseil de l’OMI confirme le rôle important du Maroc en faveur de la sécurité maritime (communiqué)

Le Maroc, qui était en lice avec 28 autres pays candidats aux 20 sièges de la catégorie «C» du conseil de l’OMI, a été réélu avec 115 voix sur 160, confirmant ainsi le rôle important que joue le Royaume en faveur de la sécurité et la sûreté maritimes et de la préservation de l’environnement marin, souligne le ministère dans un communiqué.

Cette réélection confirme, également, la place de choix qu’occupe le Royaume au sein de la communauté maritime internationale en général et au sein de cette institution onusienne en particulier, qui tient actuellement la 32-ème session de son Assemblée générale à Londres, s’est félicité le ministère.

C’est le couronnement des efforts soutenus et du rôle dynamique du Royaume dans les instances et organes de l’OMI, relève le communiqué, ajoutant que ce couronnement est le fruit d’une campagne de promotion menée conjointement par le ministère du Transport et de la Logistique et celui des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger.

Cette réélection du Maroc au Conseil de l’OMI traduit, ainsi, la confiance dont jouit le Royaume auprès de la communauté maritime internationale et constitue une reconnaissance internationale des avancées réalisées par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, et notamment dans le secteur maritime et portuaire, indique la même source.

Lors de l’ouverture des travaux de l’Assemblée générale, qui se sont tenus à distance, le ministre du Transport et de la Logistique a mis en exergue, dans une intervention diffusée aux délégations des Etats membres de l’OMI, les réalisations du Maroc en termes d’infrastructures, de renforcement des compétences et de mise en œuvre effective des instruments et conventions de l’OMI, ainsi que le rôle joué par le Maroc au service de la communauté maritime internationale.

Depuis son adhésion à l’OMI en 1962, le Maroc n’a cessé d’œuvrer au soutien des actions menées par l’OMI pour renforcer la sécurité et la sûreté maritime, lutter contre la pollution et améliorer les conditions de vie des marins.