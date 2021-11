La région Dakhla-Oued Ed-Dahab qualifiée à devenir un pôle économique de 1er plan aux portes de l’Afrique subsaharienne

Le Président du Conseil régional de Dakhla-Oued Ed-Dahab, Ynja Khattat, a affirmé, mardi à Abou Dhabi, que la région est qualifiée, grâce au nouveau Modèle de développement lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les Provinces du sud du Royaume, à être un pôle économique de premier plan aux portes de l’Afrique subsaharienne.

S’exprimant lors de la première session du Forum d’investissement “Dakhla-Laâyoune-Abou Dhabi”, qui se tient sous le thème “Investir pour demain”, M. Khattat a souligné que la région Dakhla-Oued Ed-Dahab a connu, à l’instar des régions des Provinces du Sud, une renaissance économique et urbaine menée par Feu Sa Majesté Hassan II et poursuivie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui, à travers le nouveau Modèle de développement, pour lequel un budget de 77 milliards de dirhams a été alloué, vise à donner à ces régions les potentialités nécessaires et en faire une locomotive dans le processus de développement du Royaume.

A cet égard, a-t-il précisé, la région Dakhla-Oued Ed-Dahab a connu, grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, des projets structurés, notamment dans les domaines des routes (l’autoroute Tiznit/Dakhla d’un tronçon de 1 055 km), les ports (le port Dakhla Atlantique), les aéroports, et les énergies renouvelables (éolien et solaire), ce qui en fait l’une des meilleures destinations d’investissement du Royaume, et une plateforme commerciale majeure.

D’autre part, M. Khattat a relevé que la présence de la délégation de Dakhla-Oued Ed-Dahab à Abou Dhabi vise à mettre en valeur les diverses potentialités et opportunités économiques dont regorge la région dans un certain nombre de secteurs, permettant d’y attirer les hommes d’affaires émiratis, soulignant que cette région jouit d’un climat d’affaires attractif, notamment dans les secteurs de la pêche maritime, de l’agriculture, du tourisme durable et de la logistique.

→Lire aussi : Dakhla: Inauguration du tribunal de première instance de Dakhla

Le forum, organisé dans le cadre de l’esprit de fraternité et de coopération qui unit le Royaume du Maroc et les Émirats Arabes Unis, vise à élargir les horizons de la coopération économique et commerciale entre les deux pays pour inclure davantage les régions et les villes du Sahara marocain.

Prennent part à cet évènement, du côté marocain, une délégation de haut niveau composée notamment des représentants des conseils élus des deux régions, ainsi qu’un certain nombre de responsables et d’hommes d’affaires et, du côté émirati, une pléiade de responsables et d’acteurs économiques, ainsi que des représentants du secteur privé et des grandes sociétés d’investissement.

Le forum de deux jours, qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir le développement du Royaume du Maroc et des Émirats arabes unis, ainsi que dans le prolongement de leurs relations humaines et économiques exceptionnelles, fournit les informations nécessaires aux investisseurs et acteurs économiques émiratis souhaitant délocaliser leurs entreprises et renforcer leurs partenariats commerciaux avec les deux régions marocaines.

Au programme de ce forum figurent des séminaires de discussions interactifs et des rencontres directes entre des hommes d’affaires émiratis et marocains, afin d’examiner les perspectives de coopération et de partenariats bilatéraux dans divers secteurs économiques, notamment le tourisme, la pêche, les énergies renouvelables, les industries manufacturières, la technologie, la science et l’agriculture durable.

Avec Map