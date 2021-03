La réussite de la campagne de vaccination témoigne de la capacité du Maroc à relever les défis

La réussite de la campagne nationale de vaccination contre Covid-19, lancée par SM le Roi Mohammed VI, témoigne de la capacité du Maroc à relever les défis, notamment dans ces conditions difficiles, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Cette opération, qui se déroule dans la synergie nationale et dans un climat marqué par la conjugaison des efforts, a été saluée par les observateurs, y compris les citoyens, la presse nationale et internationale, ainsi que par des personnalités et instances mondiales, a souligné M. El Otmani qui intervenait lors de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement tenu en visioconférence. Il a relevé dans ce sens que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en exergue cette campagne en félicitant le Royaume pour les progrès qu’il a réalisés en la matière.

Cité par M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil, le Chef du gouvernement s’est félicité du progrès réalisé par le Royaume, sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi, en remerciant par la même tous les secteurs et les régions qui ont contribué à la réussite de cette opération, à leur tête les ministères de la Santé et de l’Intérieur, ainsi que les services administratifs et territoriaux.

Il a, en outre, indiqué que les perspectives de sortie de la crise au niveau mondial ne sont pas encore claires, ce qui exige la poursuite du respect des mesures de précaution, qui constituent, jusqu’à ici, la prévention efficiente contre la propagation de la Covid-19, et ce dans l’attente de la généralisation de la vaccination dans un futur proche.

( Avec MAP )