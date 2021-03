La réussite de la réforme du système de formation professionnelle repose sur l’engagement des différents acteurs

La réussite de la réforme du système de la formation professionnelle repose, principalement, sur l’engagement des différents acteurs et leur implication dans la dynamique de sa mise en œuvre, a relevé mardi à Rabat, le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Saaid Amzazi.

Présidant une séance de travail portant sur le bilan régional de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre n°51.17 relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique au titre de l’exercice 2021 et au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, le ministre a appelé à redoubler les efforts de coordination et de mobilisation afin d’atteindre les résultats escomptés et développer le capital humain dans la région.

Cité par un communiqué du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le responsable gouvernemental a mis en relief l’importance de ces rencontres régionales pour l’examen de la mise en œuvre des chantiers de réformes, rappelant l’intérêt particulier qu’accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la réforme du système de l’éducation nationale et de la formation professionnelle.

Cette réunion a été l’occasion de passer en revue le bilan actuel du portefeuille de projets stratégiques pour le secteur de la formation professionnelle, tout en rappelant ses objectifs et les contraintes auxquelles il est confronté.

( Avec MAP )