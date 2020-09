La SDR du tourisme Souss-Massa lance une plateforme pour promouvoir les atouts touristiques de la région

La Société de développement régional (SDR) du tourisme Souss-Massa a lancé récemment la plateforme “Explore Agadir Souss Massa”, en vue de promouvoir les atouts touristiques et naturels dont regorgent les différentes provinces de la région.

Cette plateforme vise également à mettre en valeur l’identité et les richesses culturelles et naturelles de la région et à présenter une information claire, précise et actualisée aux touristes nationaux et internationaux, ainsi qu’aux professionnels, indique un communiqué de la SDR du tourisme Souss-Massa.

Avec plus de 20 circuits touristiques, la plateforme permet d’explorer toute la région et de découvrir ses multiples facettes à travers des idées et des offres adaptées aux tendances touristiques.

La plateforme digitale (www.explore-agadirsoussmassa.com) est conçue sur la base d’un design épuré privilégiant la simplicité et la facilité d’accès à l’information touristique, note la même source, précisant qu’elle se décline autour de quatre rubriques, notamment les idées de voyage, les activités de loisirs et les lieux à visiter avec une rubrique axée sur les informations utiles.

La plateforme est mise en ligne en version française, ajoute le communiqué, soulignant que d’autres versions seront lancées dans les prochains jours en quatre langues supplémentaires, à savoir l’arabe, l’anglais, l’allemand et l’espagnol.

Par ailleurs, la promotion de cette plateforme sera renforcée par le lancement de pages dédiées sur les réseaux sociaux.